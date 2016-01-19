Канада может отменить санкции против Ирана до лета 2016 года

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Правительство Канады рассматривает вопрос отмены санкций против Ирана. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, это может произойти "не позднее лета 2016 года". Решение о выводе из под санкций ИРИ для Канады стало возможным после того, как 16 января началась реализация соглашения по иранской ядерной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного между Тегераном и шестью мировыми державами (пять постоянных членов СБ ООН и Германия).

16 января ООН, США и ЕС сняли экономические и финансовые ограничения в отношении Ирана, введенные в связи с иранской ядерной программой.

Отмена санкций стала возможной после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило выполнение Тегераном обязательств, взятых в соответствии с СВПД. Санкции, связанные с развитием иранской ракетной программы, нарушением прав человека, а также с обвинениями в дестабилизации ситуации в регионе, остаются в силе.