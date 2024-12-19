Каллас: В торговой войне между США и ЕС победит Китай

Если США и ЕС начнут торговую войну, то единственным победителем в ней станет Китай.

Если США и ЕС начнут торговую войну, то единственным победителем в ней станет Китай.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

По ее словам, ни ЕС, ни США не заинтересованы в торговой войне.

"Нет победителей в торговых войнах. Если мы начнем торговую войну с США, американцам это тоже не будет выгодно", - добавила она.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что пошлины, которые намерен ввести избранный президент США Дональд Трамп, могут нанести серьезный экономический ущерб странам ЕС. Это негативно скажется на отношениях между ЕС и США. При этом глава Европейского центробанка Кристин Лагард выразила мнение, что европейским лидерам следует сотрудничать с новой американской администрацией во главе с Трампом по вопросам тарифов, а также покупать больше произведенных в США товаров, чтобы избежать торговой войны.