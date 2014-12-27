​Кабул выступает против передачи Украине американской военной техники из Афганистана

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай в ходе январского визита в Вашингтон намерен убедить Барака Обаму не передавать оставляемую в ходе вывода американских войск из страны военную технику Украине. Как сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил представитель аппарата президента Афганистана.

По словам представителя аппарата президента Афганистана, "ранее Вашингтоном были даны гарантии Кабулу, что вся оставляемая американская военная техника и вооружение пойдет на оснащение афганской армии и сил правопорядка".

В настоящее время, по информации афганского руководства, американскими специалистами осуществляется сервисная подготовка бронеавтомобилей MRAP, находящихся на вооружении американского контингента, для последующей отправки на Украину.

"Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай во время своего визита в Вашингтон в январе 2015 года намерен жестко поставить вопрос о недопустимости передачи остающегося в стране американского вооружения Украине, напрямую увязывая данную тему с перспективами сохранения стратегического партнерства с Белым домом в дальнейшем", - заявил собеседник агентства.