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Кабмин Украины одобрил выход из соглашения СНГ о транспортном взаимодействии

Кабмин Украины одобрил выход из соглашения СНГ о транспортном взаимодействии Правительство Украины одобрило законопроект о выходе из соглашения о транспортном взаимодействии в рамках СНГ.
Другие страны
6 февраля 2024 г. 20:15
Кабмин Украины одобрил выход из соглашения СНГ о транспортном взаимодействии

Правительство Украины одобрило законопроект о выходе из соглашения о транспортном взаимодействии в рамках СНГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона о выходе из соглашения о принципах формирования общего транспортного пространства и взаимодействия государств - участников Содружества Независимых Государств в области транспортной политики", - написал он в Telegram-канале.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Беларусью, Сирией, а также в рамках СНГ.

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