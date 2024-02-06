Кабмин Украины одобрил выход из соглашения СНГ о транспортном взаимодействии

Правительство Украины одобрило законопроект о выходе из соглашения о транспортном взаимодействии в рамках СНГ.

Правительство Украины одобрило законопроект о выходе из соглашения о транспортном взаимодействии в рамках СНГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона о выходе из соглашения о принципах формирования общего транспортного пространства и взаимодействия государств - участников Содружества Независимых Государств в области транспортной политики", - написал он в Telegram-канале.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Беларусью, Сирией, а также в рамках СНГ.