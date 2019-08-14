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Кабмин Украины не будет рассматривать увольнение Кличко

Кабмин Украины не будет рассматривать увольнение Кличко
Действующий состав кабинета министров Украины не будет рассматривать вопрос увольнения Виталия Кличко

Действующий состав кабинета министров Украины не будет рассматривать вопрос увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук.

"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться он не будет", - написал В.Рябчук на своей странице в Facebook.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман сообщил, что кабмин рассмотрит вопрос увольнения Кличко. Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус выразил уверенность, что новое правительство будет сформировано в первые дни работы нового парламента. Торжественное заседание Рады Украины нового созыва состоится 29 августа.

Напомним также, что офис президента Украины Владимира Зеленского намеревался сместить В.Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. 

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