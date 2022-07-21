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Кабинет из новых министров Шри-Ланки будет назначен в ближайшие дни

Кабинет из новых министров Шри-Ланки будет назначен в ближайшие дни Кабинет из 20-25 министров Шри-Ланки будет назначен в ближайшие дни после приведения к присяге нового президента островного государства Ранила Викрамасингхе.
Другие страны
21 июля 2022 г. 09:29
Кабинет из новых министров Шри-Ланки будет назначен в ближайшие дни

Кабинет из 20-25 министров Шри-Ланки будет назначен в ближайшие дни после приведения к присяге нового президента островного государства Ранила Викрамасингхе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг ланкийская газета Daily Mirror.

По ее данным, новое руководство Шри-Ланки стремится к тому, чтобы правительство было "как можно более представительным", о чем Викрамасингхе заявил в своей речи после избрания его кандидатуры на пост главы государства. В обновленном Кабмине портфели получат "много молодых парламентариев". Президент также намерен назначить на пост премьер-министра Шри-Ланки "того, кто будет принят всеми политическими партиями".

Согласно Конституции Шри-Ланки, в правительстве страны не может быть более 30 министров. Новому кабинету предстоит нормализовать поставки топлива и газа на остров, обеспечить удобрениями фермеров, а также продолжить переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении финансовой помощи для преодоления экономического кризиса.

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