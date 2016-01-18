JP Morgan резко ухудшил прогноз цен на нефть

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Банк JP Morgan Chase резко ухудшил прогноз по стоимости нефти на 2016 год, сообщает Report со ссылкой на The MarketWatch.

В нынешнем году стоимость барреля марки Brent будет стоить около 31,25 доллара, более ранний прогнозный показатель был на уровне 51,5 доллара. Прогноз по WTI снизился до 31,5 доллара с 48,88 доллара. Низкие цены на нефть будут держаться вследствие переизбытка предложения — ситуацию форсирует снятие санкций с Ирана, который теперь начнет поставлять нефть на и без того насыщенные рынки. Дополнительным фактором снижения нефтяных цен стало замедление китайской экономики.

"Стремительное падение цен с начала года отражает ухудшение базовых рыночных показателей, а также опасения по поводу валютной политики Китая", — говорится в докладе инвестбанка.

Прогноз JP Morgan стал самым низким среди ведущих американских инвестбанков. Например, Goldman Sachs прогнозирует, что среднегодовые цены на нефть будут на уровне 40 долларов за баррель.

Ранее в Morgan Stanley прогнозировали снижение мировых цен на нефть до 20 долларов за баррель.