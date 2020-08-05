О нас
Report Georgia

Johnson&Johnson произведет для США сто миллионов доз вакцин от COVID-19

Johnson&Johnson произведет для США сто миллионов доз вакцин от COVID-19 Американская компанияJohnsonJohnsonзаключила соглашение справительством СШАна сумму более одного миллиарда долларов о поставке 100 миллионов доз вакцины противкоронавируса, сообщает Reort со ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
5 августа 2020 г. 20:24
Johnson&Johnson произведет для США сто миллионов доз вакцин от COVID-19

Американская компания Johnson&Johnson заключила соглашение с правительством США на сумму более одного миллиарда долларов о поставке 100 миллионов доз вакцины против коронавируса, сообщает Reort со ссылкой на РИА Новости.

"Johnson&Johnson сегодня объявила, что ее фармацевтические компании Janssen вступили в соглашение с правительством США о крупномасштабном внутреннем производстве и поставке в США 100 миллионов доз экспериментальной вакцины, созданной Janssen, против SARS-CoV-2", - говорится в заявлении компании на ее официальном сайте.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане откроют пляжи
В Азербайджане откроют пляжи
3 августа 2020 г. 17:12
Оперативный штаб принял решение в связи со свадебными торжествами
Оперативный штаб принял решение в связи со свадебными торжествами
3 августа 2020 г. 16:49
Торговые центры не откроют до сентября
Торговые центры не откроют до сентября
3 августа 2020 г. 17:09
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
2 августа 2020 г. 18:45
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Названо число коронавирусных больных в реанимации
Названо число коронавирусных больных в реанимации
2 августа 2020 г. 21:06
Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы
Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы
31 июля 2020 г. 18:06
Полиция заинтересовалась роликами Баку этим вечером
Полиция заинтересовалась роликами "Баку этим вечером"
1 августа 2020 г. 18:52
В Азербайджане смягчается карантинный режим
В Азербайджане смягчается карантинный режим
3 августа 2020 г. 16:37
Сегодня в ряде районов Баку ограничат подачу воды
Сегодня в ряде районов Баку ограничат подачу воды
31 июля 2020 г. 11:00

Последние новости

20:24
Johnson&Johnson произведет для США сто миллионов доз вакцин от COVID-19 Другие страны
20:05
На Канарских островах заразившимся туристам покроют расходы на карантин Другие страны
19:41
При взрыве в Бейруте пострадали 17 местных журналистов Другие страны
19:20
В Армении продлят режим ЧП из-за коронавируса В регионе
19:05
Семья владельца компании "Полюс" Керимова возглавила российский список Forbes Бизнес
18:44
"Ювентус" ищет замену Сарри Футбол
18:25
В управлении Генпрокуратуры выполнены структурные изменения, созданы новые отделы Внутренняя политика
18:15
Президент Азербайджана выразил соболезнования ливанскому коллеге Внешняя политика
17:59
В этом году 27 человек были задержаны при совершении преступления Внутренняя политика
17:52
Президент Пакистана выразил благодарность Азербайджану Внешняя политика
17:48
Facebook запустил в Instagram конкурента TikTok ИКТ
17:39
Генпрокуратура распространила информацию о незаконных действиях должностных лиц Происшествия
17:34
В Азербайджане зарегистрировано 78 умышленных убийств в этом году Происшествия
17:26
Медведев прокомментировал конфликт между Арменией и Азербайджаном Нагорно-карабахский конфликт
17:24
ФотоВидеоК учениям “TurAz Qartalı - 2020” привлечены боевые вертолеты - ВИДЕО Армия
Вся новостная лента