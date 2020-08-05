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Johnson&Johnson произведет для США сто миллионов доз вакцин от COVID-19

Johnson&Johnson произведет для США сто миллионов доз вакцин от COVID-19 Johnson&Johnson заключила соглашение с правительством США на поставку 100 миллионов доз вакцины против коронавируса
Бизнес
5 августа 2020 г. 20:24
Johnson&Johnson произведет для США сто миллионов доз вакцин от COVID-19

Американская компания Johnson&Johnson заключила соглашение с правительством США на сумму более одного миллиарда долларов США о поставке 100 миллионов доз вакцины против коронавируса.                             Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Johnson&Johnson сегодня объявила, что ее фармацевтическая компания Janssen вступила в соглашение с правительством США о крупномасштабном внутреннем производстве и поставке в США 100 миллионов доз экспериментальной вакцины, созданной Janssen, против SARS-CoV-2", - говорится в заявлении компании на ее официальном сайте.

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