Йоханнес Хан: Сербия может стать членом ЕС до 2025 года

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сербия может стать членом Евросоюза до 2025 года в зависимости от скорости проведения реформ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил комиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан в ходе визита в Белград.

Он подтвердил намерение ЕС принять в свои ряды не только Сербию, но и остальные государства западных Балкан в зависимости от соответствия критериям членства.

"В плане объединенного, сильного и более демократического союза Сербия вместе с Черногорией определена как лидер интеграции в ЕС и может вступить в него до 2025 года, или по мере готовности, в зависимости от соответствия критериям", - заявил еврокомиссар.