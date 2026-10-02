Йеменские войска нанесли несколько ударов по позициям хуситов

Правительственные силы Йемена нанесли удар по позициям хуситов в Сане, а также по северо-западной провинции страны Саада и юго-западной провинции Таиз.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление йеменского армейского представителя Маджеда ан-Нузайли.

По его словам, правительственные силы поразили "важные цели в столице Сане". Дополнительных подробностей не приводилось.

Ан-Нузайли добавил, что правительственные силы также нанесли удары по "11 важным целям в провинции Саада".