Йеменские войска нанесли несколько ударов по позициям хуситов
Другие страны
- 02 октября, 2026
- 13:26
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Правительственные силы Йемена нанесли удар по позициям хуситов в Сане, а также по северо-западной провинции страны Саада и юго-западной провинции Таиз.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление йеменского армейского представителя Маджеда ан-Нузайли.
По его словам, правительственные силы поразили "важные цели в столице Сане". Дополнительных подробностей не приводилось.
Ан-Нузайли добавил, что правительственные силы также нанесли удары по "11 важным целям в провинции Саада".
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