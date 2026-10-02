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    Йеменские войска нанесли несколько ударов по позициям хуситов

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 13:26
    Йеменские войска нанесли несколько ударов по позициям хуситов

    Правительственные силы Йемена нанесли удар по позициям хуситов в Сане, а также по северо-западной провинции страны Саада и юго-западной провинции Таиз.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление йеменского армейского представителя Маджеда ан-Нузайли.

    По его словам, правительственные силы поразили "важные цели в столице Сане". Дополнительных подробностей не приводилось.

    Ан-Нузайли добавил, что правительственные силы также нанесли удары по "11 важным целям в провинции Саада".

    Эскалация на Ближнем Востоке Движение Ансар Аллах (хуситы) Йемен
    Yəmən ordusu husilərin mövqelərinə zərbələr endirib
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