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    Yəmən ordusu husilərin mövqelərinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2026
    • 13:48
    Yəmən ordusu husilərin mövqelərinə zərbələr endirib

    Yəmənin hökumət qüvvələri Sənada husilərin mövqelərinə, həmçinin ölkənin şimal-qərbindəki Səədə əyalətinə və cənub-qərbindəki Taiz əyalətinə zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" telekanalı Yəmən ordusunun nümayəndəsi Məcid ən-Nüzeylinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, hökumət qüvvələri paytaxt Sənada mühüm hədəfləri vurub. Əlavə təfərrüatlar verilməyib.

    M.Nüzeyli əlavə edib ki, hökumət qüvvələri həmçinin Səədə əyalətində 11 mühüm hədəfə zərbələr endirib.

    Ənsar Allah hərəkatı (Husilər) Yəmən
    Йеменские войска нанесли несколько ударов по позициям хуситов
    MiniBoss
    MiniBoss

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