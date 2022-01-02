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Йеменская армия вернула под контроль район провинции Шабва

Йеменская армия вернула под контроль район провинции Шабва Йеменская армия отбила у боевиков движения "Ансаруллах" (хуситы - ред.) район Усейлан провинции Шавба на востоке ближневосточной страны.
Другие страны
2 января 2022 г. 00:46
Йеменская армия вернула под контроль район провинции Шабва

Йеменская армия отбила у боевиков движения "Ансаруллах" (хуситы - ред.) район Усейлан провинции Шавба на востоке ближневосточной страны.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", контроль над районом был обеспечен со стороны проправительственной группировки "Бригады Амалика".

По словам очевидцев, имеются потери убитыми и ранеными с обеих сторон.

Хуситы пока не комментировали информацию.

В Йемене с сентября 2014 года продолжается вооруженный конфликт.

Движение "Ансаруллах" (хуситы), пользующееся поддержкой Ирана, контролируют обширные территории на западе страны, в том числе столицу Сану.

Правительственные силы при поддержке Арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, с марта 2015 года ведут борьбу с хуситами.

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Версия на азербайджанском языке Yəmən ordusu Şabva vilayətinə nəzarəti bərpa edib

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