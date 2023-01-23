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Израильский танк "Меркава" пятой модификации передан в войска для опытной эксплуатации

Израильский танк "Меркава" пятой модификации передан в войска для опытной эксплуатации Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила новую модификацию танка Merkava для проведения полевых испытаний.
Другие страны
23 января 2023 г. 08:57
Израильский танк Меркава пятой модификации передан в войска для опытной эксплуатации

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила новую модификацию танка Merkava для проведения полевых испытаний.

Как передает Report, об этом сообщает издание Army Recognition.

По данным издания, Merkava Mk.V поступила на вооружение 52-го батальона 401-й танковой бригады ЦАХАЛ, которая вооружена танками предыдущего поколения Merkava Mk.IV.

Отмечается, что Merkava V имеет ту же 120-мм пушку, что и Merkava IV, однако оснащена системой активной защиты APS Trophy, которая может противостоять самым современным противотанковым ракетным комплексам и создает «нейтрализующий пузырь» вокруг танка.

Кроме того, Merkava V обладает круговым обзором в 360 градусов как в дневном, так и в ночном режиме. Изображение поля боя выводится на 3D-шлем командира, туда же поступает информация о повреждениях танка и рекомендации о способах поражении цели и выборе снаряда.

Танк оснащен двигателем мощностью 1,5 тыс. л.с. и может развивать скорость 64 км/ч.

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Версия на английском языке Merkava 5 tank handed over to Israeli army for testing
Версия на азербайджанском языке İsrailin beşinci modifikasiyalı “Merkava” tankı sınaq üçün qoşunlara təhvil verilib

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