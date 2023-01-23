Израильский танк "Меркава" пятой модификации передан в войска для опытной эксплуатации

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила новую модификацию танка Merkava для проведения полевых испытаний.
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По данным издания, Merkava Mk.V поступила на вооружение 52-го батальона 401-й танковой бригады ЦАХАЛ, которая вооружена танками предыдущего поколения Merkava Mk.IV.
Отмечается, что Merkava V имеет ту же 120-мм пушку, что и Merkava IV, однако оснащена системой активной защиты APS Trophy, которая может противостоять самым современным противотанковым ракетным комплексам и создает «нейтрализующий пузырь» вокруг танка.
Кроме того, Merkava V обладает круговым обзором в 360 градусов как в дневном, так и в ночном режиме. Изображение поля боя выводится на 3D-шлем командира, туда же поступает информация о повреждениях танка и рекомендации о способах поражении цели и выборе снаряда.
Танк оснащен двигателем мощностью 1,5 тыс. л.с. и может развивать скорость 64 км/ч.