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Израильская сторона освободила свыше 100 ранее задержанных палестинцев

Израильская сторона освободила свыше 100 ранее задержанных палестинцев Израильские власти отпустили на свободу более 100 ранее задержанных палестинцев, в том числе четырех женщин.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 13:42
Израильская сторона освободила свыше 100 ранее задержанных палестинцев

Израильские власти отпустили на свободу более 100 ранее задержанных палестинцев, в том числе четырех женщин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его информации, Израиль "освободил 114 человек, в том числе 4 женщин-заключенных". Указывается, что все эти палестинцы были освобождены через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", расположенный на границе с сектором Газа.

При этом не уточняется, были ли указанные лица освобождены в рамках каких-либо предварительных договоренностей между сторонами нынешнего конфликта.

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