    Израиль согласен на условия Трампа о прекращении огня в секторе Газа

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 14:26
    Израиль принял предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар на  пресс-конференции со своим венгерским коллегой Петером Сийярто в Будапеште.

    "Израиль готов принять полномасштабное соглашение о прекращении войны, которое будет включать освобождение заложников и отказ ХАМАС от оружия"- заявил Саар.

    Напомним, что президент США Дональд Трамп сделал "последнее предупреждение" ХАМАС, заявив, что Израиль принял условия прекращения войны в Газе. О каких именно условиях идет речь, Трамп не уточнил.

    Израиль сектор Газа США Дональда Трамп Гидеон Саар
    İsrail Qəzzada atəşkəslə bağlı Trampın şərtlərini qəbul edib

    Лента новостей