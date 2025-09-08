Израиль согласен на условия Трампа о прекращении огня в секторе Газа
Другие страны
- 08 сентября, 2025
- 14:26
Израиль принял предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.
Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции со своим венгерским коллегой Петером Сийярто в Будапеште.
"Израиль готов принять полномасштабное соглашение о прекращении войны, которое будет включать освобождение заложников и отказ ХАМАС от оружия"- заявил Саар.
Напомним, что президент США Дональд Трамп сделал "последнее предупреждение" ХАМАС, заявив, что Израиль принял условия прекращения войны в Газе. О каких именно условиях идет речь, Трамп не уточнил.
