Израильский военный погиб при обстреле возле сектора Газа

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Один израильский солдат получил тяжёлые ранения, а затем скончался в результате обстрела возле северной части сектора Газа.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (IDF), стрельбу по израильским военным открыли отряд палестинцев.
В израильском военном ведомстве принесли соболезнования родным погибшего солдата. А также пообещали, что на любые акты агрессии в отношении своих военнослужащих будут отвечать силой. В том числе с применением военной авиации.
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