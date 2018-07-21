Израильский военный погиб при обстреле возле сектора Газа

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Один израильский солдат получил тяжёлые ранения, а затем скончался в результате обстрела возле северной части сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (IDF), стрельбу по израильским военным открыли отряд палестинцев.

В израильском военном ведомстве принесли соболезнования родным погибшего солдата. А также пообещали, что на любые акты агрессии в отношении своих военнослужащих будут отвечать силой. В том числе с применением военной авиации.