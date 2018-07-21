 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Израильский военный погиб при обстреле возле сектора Газа

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Один израильский солдат получил тяжёлые ранения, а затем скончался в результате обстрела возле северной части сектора Газа.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (IDF), стрельбу по израильским военным открыли отряд палестинцев.

    В израильском военном ведомстве принесли соболезнования родным погибшего солдата. А также пообещали, что на любые акты агрессии в отношении своих военнослужащих будут отвечать силой. В том числе с применением военной авиации.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi