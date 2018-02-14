 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Израильская полиция рекомендовала предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции

    По итогам расследования двух уголовных дел, была сформирована достаточная доказательная база

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Израильская полиция рекомендовала предъявить обвинения в коррупции премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху.

    Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщается в Twitter ведомства.

    В сообщении отмечается, что по итогам расследования двух уголовных дел, была сформирована достаточная доказательная база для того, чтобы у сотрудников компетентных органов появилась возможность предъявить главе израильского правительства обвинения, в частности, в коррупции и мошенничестве.

    В случаях, называемых «дело 1000» и «дело 2000», премьер-министра подозревают в том числе в получении взяток и злоупотреблении полномочиями.

    В делах также фигурируют имена голливудского продюсера Арнона Мильчина и австралийского предпринимателя Джеймса Пакера.

    Ранее стало известно, что генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит отдал распоряжение начать расследование уголовного дела в отношении Нетаньяху.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi