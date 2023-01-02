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Израиль сформирует международный фронт против иранских ядерных планов

Израиль сформирует международный фронт против иранских ядерных планов Израиль продолжит любыми способами пытаться предотвратить получение Ираном ядерного оружия и для этого будет создавать широкий международный фронт против Тегерана.
Другие страны
2 января 2023 г. 20:15
Израиль сформирует международный фронт против иранских ядерных планов

Израиль продолжит любыми способами пытаться предотвратить получение Ираном ядерного оружия и для этого будет создавать широкий международный фронт против Тегерана.

Как передает Report, об этом заявил новый глава израильского МИД Эли Коэн, выступая на церемонии вступления в должность.

"Государство Израиль является единственной страной среди членов Организации Объединенных Наций, которую открыто призывает уничтожить другое государство - член этой организации. Израиль стремится любым способом предотвратить приобретение Ираном военного ядерного потенциала", - сказал министр, стенограмму выступления которого распространила пресс-служба израильского МИД.

Коэн констатировал, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, против которого настойчиво выступал Израиль в прошлые месяцы, утратило актуальность. "На фоне сформировавшегося международного консенсуса, согласно которому ядерное соглашение с Ираном больше не актуально, мы сосредоточимся (наряду с укреплением собственного независимого потенциала сил безопасности для каждого возможного сценария) на усилиях по формированию международного фронта для срыва иранских ядерных планов", - указал он.

Министр добавил, что обеспокоенность у Израиля вызывают и другие разработки Ирана в сфере вооружений. "Действия Ирана находят отражение не только в его стремлении получить ядерное оружие, но и в проекте ракет большой дальности, развитии беспилотных летательных аппаратов и финансировании международного терроризма. Страны мира должны перестать прятать голову в песок", - подчеркнул Коэн.

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Версия на азербайджанском языке İsrail İranın nüvə planlarına qarşı beynəlxalq cəbhə quracağını bildirir

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