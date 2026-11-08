Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Власти Ирана казнили троих обвиняемых в операциях в интересах Израиля и США

    В регионе
    • 08 ноября, 2026
    • 11:49
    Власти Ирана казнили троих обвиняемых в операциях в интересах Израиля и США

    В Иране казнены трое мужчин, обвиненных в участии в вооруженных беспорядках во время протестов в январе 2026 года: согласно приговору суда, они действовали в интересах США и Израиля.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, Хасан Диобанд, Хамид Каземи и Реза Занганех были казнены в воскресенье после того, как Верховный суд Ирана утвердил вынесенные им смертные приговоры.

    Нынешние казни стали очередными в серии смертных приговоров, приведенных в исполнение в Иране за последние несколько месяцев в связи с январскими протестами. В числе казненных были и лица, обвиненные в связях с Израилем и США.

    По данным судебных органов, Диобанд, Каземи и Занганех применяли огнестрельное оружие, гранаты и коктейли Молотова, поджигали общественные объекты, а также повредили электроподстанцию в городе Кередж, что привело к отключению электричества в ряде районов.

    Иранская судебная власть сообщила, что Диобанд был задержан 11 января. Впоследствии были задержаны еще десять человек, обвиненных в участии в беспорядках под его руководством.

    Диобанд, Каземи и Занганех были приговорены к смертной казни и конфискации имущества. Приговоры привели в исполнение после их утверждения Верховным судом Ирана. Остальные обвиняемые получили от пяти до десяти лет лишения свободы.

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    İrandakı iğtişaşlarda iştirak edən üç nəfər edam olunub
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