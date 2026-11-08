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    İrandakı iğtişaşlarda iştirak edən üç nəfər edam olunub

    Region
    • 08 noyabr, 2026
    • 12:02
    İrandakı iğtişaşlarda iştirak edən üç nəfər edam olunub

    İranda 2026-cı ilin yanvarında keçirilən etirazlar zamanı silahlı iğtişaşlarda iştirakda təqsirləndirilən üç kişi edam edilib: məhkəmənin hökmünə əsasən, onlar ABŞ və İsrailin maraqlarına uyğun hərəkət ediblər.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, Həsən Diobənd, Həmid Kazemi və Rza Zəngənə bazar günü edam ediliblər.

    Hazırkı edamlar yanvar etirazları ilə əlaqədar olaraq son bir neçə ay ərzində İranda icra edilən ölüm hökmləri seriyasında növbəti edamlar olub. Edam edilənlər arasında İsrail və ABŞ ilə əlaqələrdə ittiham olunan şəxslər də var idi.

    Məhkəmə orqanlarının məlumatına görə, Diobənd, Kazemi və Zəngənə odlu silah, qumbara və Molotov kokteyllərindən istifadə edib, ictimai obyektləri yandırıb, həmçinin Kərəc şəhərindəki elektrik yarımstansiyasına ziyan vurublar ki, bu da bir sıra ərazilərdə elektrik enerjisinin kəsilməsinə səbəb olub.

    İran məhkəmə hakimiyyəti Diobəndin yanvarın 11-də saxlanıldığını bildirib. Daha sonra onun rəhbərliyi altında iğtişaşlarda iştirak etməkdə təqsirləndirilən daha on nəfər saxlanılıb.

    Diobənd, Kazemi və Zəngənə ölüm cəzasına və əmlaklarının müsadirə edilməsinə məhkum ediliblər. Hökmlər İran Ali Məhkəməsi tərəfindən təsdiqləndikdən sonra icra olunub. Digər təqsirləndirilən şəxslər isə beş ildən on ilə qədər azadlıqdan məhrumetmə cəzası alıblar.

    İranda edam hökmü İran aksiya ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Власти Ирана казнили троих обвиняемых в операциях в интересах Израиля и США
    MiniBoss
    MiniBoss

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