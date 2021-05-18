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Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана

Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана Из Ливана по израильской территории запустили шесть снарядов, они не пересекли границу
Другие страны
18 мая 2021 г. 05:18
Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана

Из Ливана по израильской территории запустили шесть снарядов, они не пересекли границу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Армия обороны Израиля.

"Были засечены шесть неудачных попыток запуска из Ливана, которые не пересекли границу Израиля. В ответ артиллерия армии обороны Израиля открыла огонь по источникам пусков", - говорится в информации.

Ранее сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в населенном пункте Мисгав Ам на севере Израиля, недалеко от границы с Ливаном. Как пишет издание "Маарив", жители Мисгав Ама и Метулы сообщили об "звуках взрывов".

В четверг вечером с территории южного Ливана в направлении Израиля выпустили три ракеты. Снаряды разорвались в море. Расследованием инцидента занимаются миротворческие силы ООН в координации с Бейрутом.

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