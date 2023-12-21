Израиль планирует изменить название проводимой военной операции против ХАМАС

На следующей неделе состоится заседание правительственной комиссии по названиям, посвященное выбору нового названия для операции "Железные мечи", которую Израиль ведет против ХАМАС с 7 октября.
Об этом сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.
Среди названий, которые будут предложены комиссии – "Война Бытия" (от названия первой книги Торы), "Война Симхат Тора" (по дню начала войны), "Война Возрождающего дух".
Правительственная комиссия по названиям – общественная комиссия, в которую входят специалисты по естественным наукам, истории, географии, археологии, иудаизму, ивриту, арабскому, а также представители министерства главы правительства, министерства обороны, министерства внутренних дел, министерства транспорта, центра картографии, Еврейского национального фонда и управления охраны природы и национальных парков.