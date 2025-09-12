Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Израиль отверг решение Генассамблеи ООН по палестинскому вопросу

    • 12 сентября, 2025
    • 20:47
    Израиль отверг решение Генассамблеи ООН по палестинскому вопросу

    Израиль полностью отверг принятое сегодня вечером решение Генеральной Ассамблеи ООН по Палестине, назвав его "политическим цирком, оторванным от реальности".

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Израиля в соцсети "X".

    В заявлении отмечается, что в десятках пунктов поддержанной резолюции нет ни единого упоминания о том, что ХАМАС является террористической организацией, и игнорируется ответственность движения за продолжение войны через отказ возвращать заложников и разоружаться.

    "Резолюция не способствует мирному урегулированию - напротив, она поощряет ХАМАС продолжать военные действия", - подчеркнули в МИД.

    Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила декларацию, в которой изложены шаги к решению палестино-израильского конфликта по принципу двух государств. За принятие декларации проголосовали 142 страны, против - 10, 12 стран воздержались.

    Документ также осуждает действия Израиля в секторе Газа и атаки ХАМАС, совершенные 7 октября 2023 года. 

    İsrail BMT Baş Assambleyasının Fələstin məsələsinə dair qətnaməsini rədd edib

