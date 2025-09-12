Израиль отверг решение Генассамблеи ООН по палестинскому вопросу
- 12 сентября, 2025
- 20:47
Израиль полностью отверг принятое сегодня вечером решение Генеральной Ассамблеи ООН по Палестине, назвав его "политическим цирком, оторванным от реальности".
Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Израиля в соцсети "X".
В заявлении отмечается, что в десятках пунктов поддержанной резолюции нет ни единого упоминания о том, что ХАМАС является террористической организацией, и игнорируется ответственность движения за продолжение войны через отказ возвращать заложников и разоружаться.
"Резолюция не способствует мирному урегулированию - напротив, она поощряет ХАМАС продолжать военные действия", - подчеркнули в МИД.
Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила декларацию, в которой изложены шаги к решению палестино-израильского конфликта по принципу двух государств. За принятие декларации проголосовали 142 страны, против - 10, 12 стран воздержались.
Документ также осуждает действия Израиля в секторе Газа и атаки ХАМАС, совершенные 7 октября 2023 года.