Израиль открывает посольство в Марокко

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид 11 августа направится в Марокко.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид 11 августа направится в Марокко.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, глава МИД примет участие в открытии посольства еврейского государства в королевстве.

"11 августа я вылетаю в Марокко, чтобы представлять Израиль на открытии нашего представительства в Рабате. Этот исторический визит станет продолжением давней дружбы и тесной связи еврейской общины Марокко и большого числа израильтян с марокканскими корнями", - распространила высказывания Лапида пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.