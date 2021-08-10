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Израиль открывает посольство в Марокко

Израиль открывает посольство в Марокко Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид 11 августа направится в Марокко.
Другие страны
10 августа 2021 г. 20:23
Израиль открывает посольство в Марокко

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид 11 августа направится в Марокко.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, глава МИД примет участие в открытии посольства еврейского государства в королевстве.

"11 августа я вылетаю в Марокко, чтобы представлять Израиль на открытии нашего представительства в Рабате. Этот исторический визит станет продолжением давней дружбы и тесной связи еврейской общины Марокко и большого числа израильтян с марокканскими корнями", - распространила высказывания Лапида пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

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