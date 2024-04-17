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Израиль определился с ответом на атаку Ирана

Израиль определился с ответом на атаку Ирана Израильские войска уже определились, каким способом ответят на недавнюю атаку Ирана.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 05:53
Израиль определился с ответом на атаку Ирана

Израильские войска уже определились, каким способом ответят на недавнюю атаку Ирана.

Как передает Report, об этом пишет местная газета The Jerusalem Post со ссылкой на неназванные источники.

В материале отмечается, что руководство Израиля уже приняло решение по поводу реакции на действия Ирана. Речь идет о том, какой удар еврейское государство нанесет по Исламской Республике и ее союзникам.

Однако, по словам источника, сроки ответного удара пока не установлены.

"Поскольку сроки все еще могут поменяться, а также в связи со всеми необходимыми сложными приготовлениями, текущее решение может измениться", — подчеркивается в материале.

В ночь на 14 апреля Иран нанес удары по объектам в Израиле беспилотниками и ракетами, волна атаки длилась около пяти часов. Позднее газета New York Times сообщила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".

С израильской стороны отметили, что Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) перехватила 99% из порядка 300 иранских снарядов. Большинство пусков было осуществлено с территории Ирана, небольшое количество из Ирака и Йемена.

Ряд стран выразил беспокойство по поводу растущей напряженностью между Ираном и Израилем выразил.

В МИД Азербайджана призвали все стороны "проявлять сдержанность и избегать опасной эскалации, которая могла бы еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке".

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