Израиль определился с ответом на атаку Ирана

Израильские войска уже определились, каким способом ответят на недавнюю атаку Ирана.

Израильские войска уже определились, каким способом ответят на недавнюю атаку Ирана.

Как передает Report , об этом пишет местная газета The Jerusalem Post со ссылкой на неназванные источники.

В материале отмечается, что руководство Израиля уже приняло решение по поводу реакции на действия Ирана. Речь идет о том, какой удар еврейское государство нанесет по Исламской Республике и ее союзникам.

Однако, по словам источника, сроки ответного удара пока не установлены.

"Поскольку сроки все еще могут поменяться, а также в связи со всеми необходимыми сложными приготовлениями, текущее решение может измениться", — подчеркивается в материале.

В ночь на 14 апреля Иран нанес удары по объектам в Израиле беспилотниками и ракетами, волна атаки длилась около пяти часов. Позднее газета New York Times сообщила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".

С израильской стороны отметили, что Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) перехватила 99% из порядка 300 иранских снарядов. Большинство пусков было осуществлено с территории Ирана, небольшое количество из Ирака и Йемена.

Ряд стран выразил беспокойство по поводу растущей напряженностью между Ираном и Израилем выразил.

В МИД Азербайджана призвали все стороны "проявлять сдержанность и избегать опасной эскалации, которая могла бы еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке".