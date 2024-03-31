Израиль одобрил оперативные планы операции в Рафахе на юге сектора Газа

Израиль "утвердил оперативные планы" для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Израиль "утвердил оперативные планы" для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы делаем все для решения вопроса эвакуации мирного населения и доставки гражданской помощи" в Рафах, армия Израиля "готовит эвакуацию" мирных жителей из этого города в южной части палестинского анклава, добавил Нетаньяху.

"Мы войдем в Рафах и уничтожим оставшиеся батальоны ХАМАС" в Рафахе, "никакое давление нас не остановит", отметил израильский премьер.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.