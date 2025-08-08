О нас

Израиль ликвидировал двух полевых командиров палестинской группировки в Газе

Израиль ликвидировал двух полевых командиров палестинской группировки в Газе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о точечной ликвидации в секторе Газа двух полевых командиров палестинской группировки "Исламский джихад".
Другие страны
8 августа 2025 г. 19:35
Израиль ликвидировал двух полевых командиров палестинской группировки в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о точечной ликвидации в секторе Газа двух полевых командиров палестинской группировки "Исламский джихад".

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ходе одной из операций по точечной ликвидации был уничтожен террорист, занимавший должность заместителя командира батальона "Бейт-Ханун" террористической организации "Исламский джихад" Мурад Насер Муса Абу Джарад. В ходе другой подобной операции был ликвидирован заместитель командира противотанкового подразделения в бригаде "Газа-сити" "Исламского джихада" террорист Махмуд Шукри Дардсави", - отмечается в заявлении.

По данным ЦАХАЛ, ликвидированные боевики участвовали в нападении на Израиль 7 октября 2023 года, а также планировали и осуществляли атаки против израильских граждан и военнослужащих. Кроме того, "в ходе дополнительных точечных операций были ликвидированы несколько террористов ХАМАС, ответственных за ракетные обстрелы, минометный и снайперский огонь", добавили в ведомстве.

Версия на английском языке IDF says it killed deputy commander of Hamas's Beit Hanoun Battalion, who participated in Oct. 7 onslaught
Версия на азербайджанском языке İsrail Qəzzada iki fələstinli səhra komandirini öldürüb

