Избранный президентом Уругвая врач продолжил прием больных

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Победа на прошедших в воскресенье выборах президента Уругвая пока не внесла корректив в рабочий график победителя: в понедельник врач-онколог Табаре Васкес, уже второй раз становящийся главой государства, продолжил прием своих пациентов в Монтевидео.

Как сообщает Report, Т.Васкес заявил, что пока он продолжит заниматься медициной, но затем, после вступления в должность, посвятит себя полностью управлению страной.

По сообщению портала La Segunda, в ходе второго тура выборов представитель "Широкого фронта" Васкес набрал 53,6% голосов против 41,1% у кандидата от консервативной Национальной партии Луиса Лакалье Поу.

В должность новый президент должен вступить 1 марта 2015 года. Ранее Васкес уже занимал кресло президента Уругвая в 2005-2010 годах, сообщают РИА "Новости".