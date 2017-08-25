Избран новый президент Анголы

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Министр национальной обороны, кандидат от "Народного движения за освобождение Анголы" (МПЛА) Жоау Лоуренсу избран новым президентом Анголы.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, правящая партия заявила о своей победе на парламентских выборах, которые также определяют и следующего президента страны.

63-летний Лоуренсу, учился в СССР, где в 1986 году окончил Военно-политическую академию имени Ленина. По возвращении в Анголу он занимал руководящие посты в МПЛА и армии. Он стал третьим президентом страны, получившей независимость от Португалии в 1975 году.

Действующий президент, 74-летний Жозе Эдуарду душ Сантуш, руководивший страной более 38 лет, заявил ранее, что не собирается возглавлять партийный список, но сохранит за собой пост председателя МПЛА.

Напомним, Жозе Эдуарду душ Сантуш - выпускник Азербайджанского университета нефти и химии.