Избирком Индонезии объявил о победе Прабово Субианто на президентских выборах

Генеральная избирательная комиссия Индонезии объявила министра обороны Прабово Субианто победителем президентских выборов.
Как передает
Согласно информации избиркома, Прабово Субианто набрал 96 214 691 голос, бывший губернатор Джакарты Анис Басведан - 40 971 906 голосов, а бывший губернатор провинции Центральная Ява Ганджар Праново - 27 040 878.
Выборы в Индонезии, где право голоса имеют более 204 млн человек, считаются самыми масштабными прямыми выборами в мире. Голосование прошло более чем на 820 тыс. избирательных участков. Избранные президент и вице-президент вступят в должность в октябре.