О нас

Избирком Индонезии объявил о победе Прабово Субианто на президентских выборах

Избирком Индонезии объявил о победе Прабово Субианто на президентских выборах Генеральная избирательная комиссия Индонезии объявила министра обороны Прабово Субианто победителем президентских выборов.
Другие страны
20 марта 2024 г. 20:37
Избирком Индонезии объявил о победе Прабово Субианто на президентских выборах

Генеральная избирательная комиссия Индонезии объявила министра обороны Прабово Субианто победителем президентских выборов.

Как передает Report, об этом сообщил портал Detik.

Согласно информации избиркома, Прабово Субианто набрал 96 214 691 голос, бывший губернатор Джакарты Анис Басведан - 40 971 906 голосов, а бывший губернатор провинции Центральная Ява Ганджар Праново - 27 040 878.

Выборы в Индонезии, где право голоса имеют более 204 млн человек, считаются самыми масштабными прямыми выборами в мире. Голосование прошло более чем на 820 тыс. избирательных участков. Избранные президент и вице-президент вступят в должность в октябре.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İndoneziyanın yeni Prezidenti seçilib

Самое важное

Президент зажег праздничный костер в Ханкенди и поздравил азербайджанский народ
ФотоПрезидент зажег праздничный костер в Ханкенди и поздравил азербайджанский народ
18 марта 2024 г. 17:40
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
18 марта 2024 г. 00:06
Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
17 марта 2024 г. 22:55
Президент Азербайджана: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
Президент Азербайджана: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
17 марта 2024 г. 22:53
Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
17 марта 2024 г. 22:44
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один
ФотоСостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один
17 марта 2024 г. 20:25
Президент ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи
ФотоПрезидент ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи
16 марта 2024 г. 13:20
Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
16 марта 2024 г. 11:10
Генсек НАТО посетит Азербайджан
Генсек НАТО посетит Азербайджан
15 марта 2024 г. 17:08
В Карабахе число населенных пунктов в будущем сократится втрое
В Карабахе число населенных пунктов в будущем сократится втрое
15 марта 2024 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi