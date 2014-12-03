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    ​Из-за снегопада в поезде в Японии заблокированы 300 пассажиров

    По словам очевидцев, остановившийся поезд заметает снегом

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Из-за снегопада в Японии в скоростном пассажирском поезде оказались заблокированы 300 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, состав направлялся из города Ямагата на северо-востоке Японии в порт Сендай на побережье Тихого океана, когда из-за плохих погодных условий была оборвана линия электропередачи.

    По словам очевидцев, остановившийся поезд заметает снегом. Возможности выбраться из вагонов и продолжить путь у пассажиров нет.

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