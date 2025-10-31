Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Из-за шатдауна в США в ряде аэропортов наблюдаются задержки рейсов

    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 09:45
    Из-за шатдауна в США в ряде аэропортов наблюдаются задержки рейсов

    В США нехватка диспетчеров из-за шатдауна вызвала задержки авиарейсов.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News.

    В Международном аэропорту Орландо задержки авиарейсов составили в среднем 2,7 часа. Некоторые рейсы были задержаны там на 12 часов, а несколько отменены.

    В Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана Вашингтона в Арлингтоне также наблюдались задержки рейсов, в среднем продолжительностью 90 минут, также из-за проблем с персоналом. Задержка продолжалась с 13:30 четверга до 01:00 пятницы, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

    США авиадиспетчеры шатдаун задержка рейсов

