Из-за шатдауна в США в ряде аэропортов наблюдаются задержки рейсов
Другие страны
- 31 октября, 2025
- 09:45
В США нехватка диспетчеров из-за шатдауна вызвала задержки авиарейсов.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News.
В Международном аэропорту Орландо задержки авиарейсов составили в среднем 2,7 часа. Некоторые рейсы были задержаны там на 12 часов, а несколько отменены.
В Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана Вашингтона в Арлингтоне также наблюдались задержки рейсов, в среднем продолжительностью 90 минут, также из-за проблем с персоналом. Задержка продолжалась с 13:30 четверга до 01:00 пятницы, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
