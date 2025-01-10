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Из-за пожаров в Лос-Анджелесе введут комендантский час

Из-за пожаров в Лос-Анджелесе введут комендантский час Власти округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) работают над ведением комендантского часа в связи с бушующими в регионе лесными пожарами, которые охватили территорию площадью более 14 тыс. гектаров.
Другие страны
10 января 2025 г. 10:23
Из-за пожаров в Лос-Анджелесе введут комендантский час

Власти округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) работают над ведением комендантского часа в связи с бушующими в регионе лесными пожарами, которые охватили территорию площадью более 14 тыс. гектаров.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом заявил шериф округа Роберт Луна.

По его словам, комендантский час будет объявлен с 18:00 до 6:00 "в конкретных пострадавших районах вокруг очагов пожара". Мера будет утверждена к вечеру пятницы.

Луна добавил, что округ запросил поддержку национальной гвардии для усиления мер безопасности. "Они помогут нам с контролем дорожного движения и защитой критической инфраструктуры", - сказал он.

По данным СМИ, не менее 20 человек задержаны за мародерство во время пожаров в Калифорнии. Член наблюдательного совета округа Лос-Анджелес Кетрин Баргер на пресс-конференции пообещала, что "задержанные понесут наказание".

Отметим, что на данный момент известно о 10 погибших.

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Версия на азербайджанском языке Los-Ancelesdə komendant saatı tətbiq ediləcək

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