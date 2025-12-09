Из-за пожара на ТЭЦ в Южной Корее пострадали два человека

На угольной тепловой электростанции (ТЭЦ) в провинции Чхунчхон-Намдо в Южной Корее произошел пожар.

Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом сообщил представитель пожарной службы.

"Пожарные прибыли на место происшествия после получения сообщения о возгорании. Двое получили травмы, которые не представляют угрозы для жизни", - отмечается в публикации.

Пострадавших доставили в медучреждение для оказания необходимой помощи.