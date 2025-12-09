Из-за пожара на ТЭЦ в Южной Корее пострадали два человека
Другие страны
- 09 декабря, 2025
- 11:34
На угольной тепловой электростанции (ТЭЦ) в провинции Чхунчхон-Намдо в Южной Корее произошел пожар.
Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом сообщил представитель пожарной службы.
"Пожарные прибыли на место происшествия после получения сообщения о возгорании. Двое получили травмы, которые не представляют угрозы для жизни", - отмечается в публикации.
Пострадавших доставили в медучреждение для оказания необходимой помощи.
