    Из-за пожара на ТЭЦ в Южной Корее пострадали два человека

    Другие страны
    • 09 декабря, 2025
    • 11:34
    Из-за пожара на ТЭЦ в Южной Корее пострадали два человека

    На угольной тепловой электростанции (ТЭЦ) в провинции Чхунчхон-Намдо в Южной Корее произошел пожар.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом сообщил представитель пожарной службы.

    "Пожарные прибыли на место происшествия после получения сообщения о возгорании. Двое получили травмы, которые не представляют угрозы для жизни", - отмечается в публикации.

    Пострадавших доставили в медучреждение для оказания необходимой помощи.

