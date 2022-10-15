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Из-за пандемии рождаемость в Европе снизилась на 14%

Из-за пандемии рождаемость в Европе снизилась на 14% До пандемии ежегодное падение рождаемости в Европе составляло 3%. Во время распространения коронавируса оно достигло 14%. Швейцарские исследователи считают, что показатель напрямую связан с заболеванием. По данным ученых, в январе 2021 года, когда прош
Другие страны
15 октября 2022 г. 18:42
Из-за пандемии рождаемость в Европе снизилась на 14%

До пандемии ежегодное падение рождаемости в Европе составляло 3%. Во время распространения коронавируса оно достигло 14%.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, швейцарские исследователи считают, что показатель напрямую связан с заболеванием.

По данным ученых, в январе 2021 года, когда прошли 9-10 месяцев строгих карантинных ограничений, был отмечен наибольший спад. В частности, в Литве рождаемость упала на 28%, в Испании - на 24%. При этом в Швейцарии, где запретительные меры не вводились, уровень рождаемости не изменился.

По мнению исследователей, люди решили отложить планирование беременности на фоне проблем со здравоохранением, стресса и социально-экономического кризиса.

На днях эксперты из Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложили вести понятие "демографическая безопасность". Оно должно включать в себя меры социальной поддержки и "ценностные ориентиры".

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Версия на азербайджанском языке Avropada pandemiya səbəbindən doğum səviyyəsi 14 % azalıb

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