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Из-за оползня в Индонезии 20 человек пропали без вести

Из-за оползня в Индонезии 20 человек пропали без вести Оползень был вызван продолжительными ливнями
Другие страны
15 февраля 2021 г. 11:17
Из-за оползня в Индонезии 20 человек пропали без вести

20 человек числятся пропавшими без вести и еще 14 получили серьезные травмы в результате оползня на острове Ява в Индонезии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило индонезийское агентство ANTARA со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Трагедия произошла минувшей ночью в деревне Нгетос (провинция Восточная Ява).

"Получившим увечья жителям была оказана медицинская помощь на месте, цитирует ANTARA представителя агентства Радитья Джати. - В результате происшествия разрушены восемь домов".

По его словам, оползень был вызван продолжительными ливнями.

На месте происшествия идут поисково-спасательные работы с привлечением полиции и армии, а также добровольцев.

Кроме того, несколько деревень на острове попали в зону затопления из-за двух разлившихся рек.

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