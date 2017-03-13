Из-за давки на рок-фестивале в Аргентине погибли два человека

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В аргентинском городе Олаваррия во время большого рок-концерта на открытом воздухе в результате давки погибли два человека, более 10 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел, когда музыканты исполняли одну из последних песен фестиваля. Большое количество зрителей устремилось к сцене, из-за чего началась давка и паника.

В полиции считают, что ситуация на концерте вышла из-под контроля из-за превышающего норму числа людей. По данным организаторов мероприятия, его посетили более 250 тыс. человек. При этом в самом Олаваррии проживает около 100 тыс. человек.