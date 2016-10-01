Из тюрьмы в Бразилии сбежали 470 заключенных

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Полиция бразильского штата Сан-Паулу прочесывает окрестности города Жардинополис в поисках заключенных, сбежавших из местной тюрьмы.

Как передает Report, по данным властей штата, в общей сложности сбежали 470 потенциально опасных преступников.

Массовый побег состоялся после бунта в четверг утром, когда сидельцы подожгли столярную мастерскую и, воспользовавшись суматохой из-за пожара, покинули стены пенитенциарного учреждения.

Ко второй половине дня пятницы были пойманы 338 беглецов, остальные до сих пор на свободе. Известно, что двое погибли – один утонул в реке, тело второго нашли обугленным на плантации сахарного тростника.

Поводом для мятежа послужила перенаселенность камер: тюрьма рассчитана на 1080 заключенных, но в ней содержались более 1860 человек.