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    Из тюрьмы в Бразилии сбежали 470 заключенных

    Арестанты устроили массовый побег еще в четверг утром, всех поймать пока не удалось

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Полиция бразильского штата Сан-Паулу прочесывает окрестности города Жардинополис в поисках заключенных, сбежавших из местной тюрьмы.

    Как передает Report, по данным властей штата, в общей сложности сбежали 470 потенциально опасных преступников.

    Массовый побег состоялся после бунта в четверг утром, когда сидельцы подожгли столярную мастерскую и, воспользовавшись суматохой из-за пожара, покинули стены пенитенциарного учреждения.

    Ко второй половине дня пятницы были пойманы 338 беглецов, остальные до сих пор на свободе. Известно, что двое погибли – один утонул в реке, тело второго нашли обугленным на плантации сахарного тростника.

    Поводом для мятежа послужила перенаселенность камер: тюрьма рассчитана на 1080 заключенных, но в ней содержались более 1860 человек.

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