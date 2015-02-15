​Из Косова в страны ЕС в январе переместились около 15 тыс. беженцев

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Количество беженцев из Косова в страны Евросоюза в январе составило порядка 15 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, косовские мигранты покидают свои дома, и через Сербию направляются в Венгрию, Германию и другие страны региона из-за безработицы на родине.

Потоки беженцев возросли из-за послаблений миграционных правил на границе Косова с Сербией.

Из Приштины люди едут до Белграда на автобусах, а потом идут пешком в Венгрию, оттуда – в Германию, Швецию, Францию и другие страны. Там уже проживает большое число выходцев из Косова, которые просят политического убежища в этих странах. Часто вместе с ними границу пересекают также беженцы из Сирии, Ирака и Афганистана.

Венгрия занимает сейчас достаточно жесткую позицию по отношению к мигрантам. В случае задержания нелегалов в течение двух дней отправляют обратно в Косово.