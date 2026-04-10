Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Из Грузии в Казахстан экстрадирован подозреваемый в хищении в особо крупном размере

    Другие страны
    • 10 апреля, 2026
    • 11:03
    Из Грузии в Казахстан экстрадирован подозреваемый в хищении в особо крупном размере

    Из Грузии в Казахстан экстрадирован подозреваемый в хищении $8,4 млн.

    Как передает Report, об этом сообщает генпрокуратура Казахстана в соцсетях.

    "Следствием установлено, что указанное лицо, являясь руководителем компании, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в целях хищения денежных средств, без применения норм государственных закупок, заключило заведомо незаконный договор аренды спутникового и телекоммуникационного оборудования. В результате преступных действий государству в лице АО "Транстелеком" причинен ущерб, на сумму свыше 4 млрд тенге ($8,4 млн)", - сообщили в Генпрокуратуре.

    Отмечается, что за совершение преступления подозреваемому грозит наказание в виде тюремного срока до 12 лет с конфискацией имущества.

    Казахстан Хищение средств Грузия Генпрокуратура Казахстана АО Транстелеком

