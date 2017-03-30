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    Иванка Трамп станет помощником отца

    Но она не будет получать зарплату

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Дочь президента США Дональда Трампа Иванка объявила в среду, что станет официальным сотрудником в команде ее отца, но не будет получать зарплату.

    Как передает Report, в заявлении Иванки Трамп, которое приводит АР, говорится, что она "услышала обеспокоенность некоторых людей" относительно того, что она де-факто была советником отца, но не занимала официальных должностей.

    Белый дом, в свою очередь, распространил заявление, в котором приветствовал решение Иванки Трамп.

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