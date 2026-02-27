Итконен: Вопрос поставок российской нефти через Adria должны решать государства-члены ЕС

Решение вопроса поставок российской нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод Adria относится к компетенции национальных правительств.

Как передает европейское бюро Report, об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

"Обеспечение соблюдения и применение санкций является обязанностью государств-членов. Но, конечно, мы поддерживаем очень тесный контакт, чтобы получить всю информацию, необходимую для формирования полной картины", - заявила Итконен.

По ее словам, на заседании Координационной группы по нефти Хорватия подтвердила, что нероссийскаянефть транспортируется через Adria в Венгрию и Словакию, а также дополнительные грузы венгерской Mol Group с нероссийской сырой нефтью поступают на нефтяной терминал Хорватии.

"Но что касается импорта российской нефти, то это должны решать государства-члены", - заявила Итконен.

Накануне венгерская компания MOL Group обвинила JANAF - хорватского оператора нефтепровода Adria - в отказе прокачивать российскую нефть по этой магистрали и обещала обратиться в Европейскую комиссию (директорат по конкуренции) и в суд.

В своем заявлении MOL призвала JANAF до конца сегодняшнего дня подтвердить разрешение на поставки такой нефти, доставляемой по морю, в противном случае пообещав начать процедуру по возмещению ущерба.

Позднее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил о готовности страны поставлять нефть в Венгрию и Словакию через трубопровод Adria, чтобы компенсировать перебои в работе нефтепровода "Дружба".

По его словам, Хорватия уже ведет переговоры с этими двумя странами и Европейской комиссией по поводу организации поставок.

Пленкович добавил, что трубопровод Adria может транспортировать до 15 млн тонн нефти в год, что достаточно для полного удовлетворения потребностей Венгрии и Словакии.

Министр экономики Хорватии Анте Шушняр со своей стороны также заявил, что Хорватия неоднократно предлагала транспортировать достаточное количество нефти для удовлетворения потребностей Венгрии и Словакии, при условии, что поставки будут соответствовать санкциям ЕС и США.

"Мы суверенная страна и не будем поддаваться давлению со стороны кого бы то ни было, но будем уважать международное право. Мы не согласимся на шантаж", - сказал Шушняр.