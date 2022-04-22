Итальянские промышленники заявили о беспрецедентно сложной ситуации из-за цен на сырье

Итальянская промышленность оказалась в беспрецедентно сложной ситуации из-за роста стоимости энергоносителей и сырья.

Итальянская промышленность оказалась в беспрецедентно сложной ситуации из-за роста стоимости энергоносителей и сырья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-президент Ассоциации промышленников севера Италии Assolombarda Альберто Досси.

Согласно оценкам центра исследований Assolombarda, на фоне последних геополитических событий цены на газ возросли на 740%, на пшеницу - на 98%, на никель - на 154%.

"Это чрезвычайная ситуация, не имевшая прецедентов, которая больно бьет по нашим компаниям. Одна из четырех компаний рискует закрыться или снизить производство, если конфликт [на Украине] не закончится в ближайшие три месяца", - приводит агентство слова Досси.

Assolombarda констатирует удорожание всех сырьевых товаров. По сравнению с периодом до пандемии растительные масла подорожали на 151%, сталь - на 217%, нефть - на 72%. Промышленники призывают власти принять меры для обеспечения производственной способности компаний.