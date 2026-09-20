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    Италия запретит ношение никаба и ограничит число иностранных учеников в школах

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 17:36
    Италия запретит ношение никаба и ограничит число иностранных учеников в школах

    Правительство Италии готовит законопроект, который ограничит количество иностранных учеников в одном классе и запретит ношение бурки и никаба в школах.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на молодежном мероприятии, организованном ее партией "Братья Италии".

    "В ближайшее время на заседание Совета министров будет представлен документ, законодательно устанавливающий максимально дозволенное число иностранных учеников в одном классе. Он также обязывает родителей иностранных учеников, испытывающих серьезные трудности с интеграцией в школьную систему, изучать итальянский язык и запрещает ношение бурок и никабов в школах", - заявила Мелони.

    Она уточнила, что данная инициатива направлена на упрощение и ускорение интеграции детей в обществе. По ее словам, чем больше в одном классе детей, не знающих итальянского языка, тем сложнее им будет его выучить.

    По данным Fondazione ISMU, учащиеся, не имеющие итальянского гражданства, составляют 11,6% от общего числа учеников итальянских школ - почти 12 из каждых 100 школьников.

    Джорджа Мелони Италия Новый законопроект
    İtaliya niqabı qadağan edir, məktəblərdə xarici şagirdlərin sayını azaldır

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