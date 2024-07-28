Италия и Китай подпишут трехлетний план действий

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о договоренности подписать с Китаем трехлетний план действий, направленных на "осуществление новых форм сотрудничества".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о договоренности подписать с Китаем трехлетний план действий, направленных на "осуществление новых форм сотрудничества".

Как передает Report , об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на заявление Мелони во время официального визита в Пекин.

Уточняется, что премьер приняла участие в форуме предпринимателей двух стран.

"Этот бизнес-форум представляет собой важную и ценную возможность укрепить наше партнерство, оценить сильные и слабые стороны, понять, что приносило плоды, а что нет, и это позволит выстраивать более эффективные торговые отношения на равноправной и взаимовыгодной основе", - сказала она.

Правительство Мелони вышло из инициативы Пекина "Один пояс - один путь", меморандум об участии в которой подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конте в 2019 году. Это сотрудничество предполагало наращивание товарообмена и возможность использования итальянских портов для реализации предложенной в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином концепции активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов. Италия была единственной страной Группы семи, присоединившейся к инициативе.