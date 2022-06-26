Италия готовит новый пакет поставок оружия Украине

Власти Италии готовят новый межведомственный декрет о поставках оружия Киеву, формируя четвертую по счету партию с начала конфликта в Украине.

Власти Италии готовят новый межведомственный декрет о поставках оружия Киеву, формируя четвертую по счету партию с начала конфликта в Украине.

Как пишет в воскресенье газета Il Messaggero, окончательное решение о перечне поставляемого оружия будет принято после саммита НАТО в Мадриде в конце месяца после согласований с партнерами по альянсу.

Издание подчеркивает, что, как и в предыдущие разы, список оружия будет засекречен, но, по его данным, в него войдут самоходная артиллерийская установка М130, а также гаубицы и бронированные военные автомобили. Газета отмечает, что маловероятно, чтобы Рим направил более сложную военную технику и высокотехнологичное оружие ввиду его нехватки, а также недостаточной подготовки украинских военных. Рим также не будет направлять оружие дальнего радиуса действия. При этом не исключается, что итальянцы могут делать больший вклад в подготовку украинских военных для использования западного оружия.

Правительство подтвердило свою решимость продолжать оказывать помощь Украине, в том числе военную для самообороны, даже несмотря на возражения против направления нового оружия со стороны двух входящих в правящую коалицию партий - "Лиги" и "Движения "5 звезд". Последнее, в частности, настаивало на привлечении парламента к решениям о поставках оружия. В итоге в парламенте была принята резолюция, в которой утверждается принцип сохранения помощи. Однако данный вопрос привел к расколу "Движения", из которого вышел его исторический участник, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, возглавивший собственное объединение "Вместе ради будущего". В его политическое формирование уже вошли более 60 парламентариев, также покинувших "Движение", а сама партия перестала быть самой представительной по численности в парламенте.