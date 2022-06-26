О нас

Италия готовит новый пакет поставок оружия Украине

Италия готовит новый пакет поставок оружия Украине Власти Италии готовят новый межведомственный декрет о поставках оружия Киеву, формируя четвертую по счету партию с начала конфликта в Украине.
Другие страны
26 июня 2022 г. 13:58
Италия готовит новый пакет поставок оружия Украине

Власти Италии готовят новый межведомственный декрет о поставках оружия Киеву, формируя четвертую по счету партию с начала конфликта в Украине.

Как пишет в воскресенье газета Il Messaggero, окончательное решение о перечне поставляемого оружия будет принято после саммита НАТО в Мадриде в конце месяца после согласований с партнерами по альянсу.

Издание подчеркивает, что, как и в предыдущие разы, список оружия будет засекречен, но, по его данным, в него войдут самоходная артиллерийская установка М130, а также гаубицы и бронированные военные автомобили. Газета отмечает, что маловероятно, чтобы Рим направил более сложную военную технику и высокотехнологичное оружие ввиду его нехватки, а также недостаточной подготовки украинских военных. Рим также не будет направлять оружие дальнего радиуса действия. При этом не исключается, что итальянцы могут делать больший вклад в подготовку украинских военных для использования западного оружия.

Правительство подтвердило свою решимость продолжать оказывать помощь Украине, в том числе военную для самообороны, даже несмотря на возражения против направления нового оружия со стороны двух входящих в правящую коалицию партий - "Лиги" и "Движения "5 звезд". Последнее, в частности, настаивало на привлечении парламента к решениям о поставках оружия. В итоге в парламенте была принята резолюция, в которой утверждается принцип сохранения помощи. Однако данный вопрос привел к расколу "Движения", из которого вышел его исторический участник, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, возглавивший собственное объединение "Вместе ради будущего". В его политическое формирование уже вошли более 60 парламентариев, также покинувших "Движение", а сама партия перестала быть самой представительной по численности в парламенте.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İtaliya Ukraynaya yenidən silah göndərməyə hazırlaşır

Самое читаемое

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
22 июня 2022 г. 14:15
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
22 июня 2022 г. 13:18
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
23 июня 2022 г. 03:27
Макрон прокомментировал решение ЕС
Макрон прокомментировал решение ЕС
23 июня 2022 г. 23:48
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
25 июня 2022 г. 00:14
При взрыве на северо-западе Кабула погибло не менее четырех человек
При взрыве на северо-западе Кабула погибло не менее четырех человек
19 июня 2022 г. 20:53
Глава МИД Германии: Вывести весь объем зерна из Украины не получится
Глава МИД Германии: Вывести весь объем зерна из Украины не получится
20 июня 2022 г. 13:22
Youtube удалил канал Семена Пегова Wargonzo
Youtube удалил канал Семена Пегова Wargonzo
21 июня 2022 г. 01:19
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
23 июня 2022 г. 02:44
Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года
Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года
23 июня 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi