ISW: Россия предлагает непрактичные решения в ответ на призывы к возмездию за атаку на "Крокус"

Российские официальные лица предлагают действенные, но, вероятно, непрактичные решения в ответ на эмоциональные призывы к возмездию в связи с нападением на Крокус Сити Холл.

Российские официальные лица предлагают действенные, но, вероятно, непрактичные решения в ответ на эмоциональные призывы к возмездию в связи с нападением на Крокус Сити Холл.

Как передает Report, об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

К примеру, председатель фракции "Справедливой России" Сергей Миронов призвал Россию отменить безвизовый режим со странами Центральной Азии в целях регулирования миграционных вопросов и противодействия террористическим атакам.

"Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет и заместитель председателя Государственной думы и недавний кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков также недавно предложили более жесткие меры в отношении мигрантов", - подчеркивается в отчете.

В свою очередь, глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий призвал Россию отменить мораторий на смертную казнь, а депутат Государственной думы от "Единой России" Александр Спиридонов заявил, что России следует вернуться к рассмотрению возможности снятия моратория на смертную казнь за терроризм.