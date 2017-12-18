Истребитель ВВС Польши МиГ-29 разбился - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель министра обороны Польши Бартош Ковнацкий сообщил о крушении истребителя ВВС страны под Минском-Мазовецким.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Могу успокоить, что пилот катапультировался, он найден, доставлен в госпиталь", — сказал он.

По его словам, на борту самолета не было никого, кроме пилота.

***22:41

Истребитель ВВС Польши МиГ-29 пропал с радаров.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Он должен был приземлиться на военном аэродроме в Минске-Мазовецком.

Связь с пилотом была потеряна, когда он выполнял маневр для совершения посадки, уточняет радиостанция.