Истребитель ВВС Польши МиГ-29 разбился - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель министра обороны Польши Бартош Ковнацкий сообщил о крушении истребителя ВВС страны под Минском-Мазовецким.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.
"Могу успокоить, что пилот катапультировался, он найден, доставлен в госпиталь", — сказал он.
По его словам, на борту самолета не было никого, кроме пилота.
***22:41
Истребитель ВВС Польши МиГ-29 пропал с радаров.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция RMF FM.
Он должен был приземлиться на военном аэродроме в Минске-Мазовецком.
Связь с пилотом была потеряна, когда он выполнял маневр для совершения посадки, уточняет радиостанция.
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