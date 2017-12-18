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    Истребитель ВВС Польши МиГ-29 разбился - ОБНОВЛЕНО

    Он должен был приземлиться на военном аэродроме в Минске-Мазовецком

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель министра обороны Польши Бартош Ковнацкий сообщил о крушении истребителя ВВС страны под Минском-Мазовецким. 

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости. 

    "Могу успокоить, что пилот катапультировался, он найден, доставлен в госпиталь", — сказал он.

    По его словам, на борту самолета не было никого, кроме пилота.

    ***22:41

    Истребитель ВВС Польши МиГ-29 пропал с радаров.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция RMF FM.

    Он должен был приземлиться на военном аэродроме в Минске-Мазовецком.

    Связь с пилотом была потеряна, когда он выполнял маневр для совершения посадки, уточняет радиостанция.

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